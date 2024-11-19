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أول تعليق من روسيا على استخدام أوكرانيا صواريخ أمريكية بعيدة المدى في بريانسك

05:08 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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القاهرة- مصراوي
علقت روسيا على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى أمريكية على منشأة عسكرية في منطقة بريانسك الحدودية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في هجوم يعد الأول من نوعه منذ أجازت واشنطن مثل هذه الضربات.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الهجوم على مقاطعة بريانسك بصواريخ أتاكمز غير ممكن دون مشاركة الأمريكيين.

وأضاف لافروف أن استخدام الصواريخ ضد مقاطعة بريانسك يشير إلى رغبة الولايات المتحدة في التصعيد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالات الإعلام الرسمية "عند الساعة 00:25 بتوقيت جرينتش، ضرب العدو موقعا في منطقة بريانسك بستة صواريخ باليستية. وبحسب بيانات مؤكدة فإنه تم استخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية الأمريكية الصنع".

وأضافت أنه تم إسقاط 5 من هذه الصواريخ بواسطة طواقم "إس-400" و"بانتسير" للدفاع الجوي، بينما تضرر صاروخ واحد، مشيرة إلى أن شظايا هذه الصواريخ سقطت على الأراضي التقنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما تسبب في نشوب حريق، وتم إخماده على الفور.

وأكدت الدفاع الروسية أن هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة بريانسك بصواريخ "أتاكمز" لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.
ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أسس محدّثة لاستخدام السلاح النووي، حسب وثيقة نُشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت.

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