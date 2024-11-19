بسبب محاولة انقلاب.. الشرطة البرازيلية تلقي القبض على 5 ضباط

القاهرة- مصراوي

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على 5 ضباط على خلفية مخطط انقلاب للإطاحة بالحكومة وقتل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.



وقالت الشرطة البرازيلية إنها اعتقلت اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب خططوا فيها لقتل الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونائبه قبل أسابيع من توليهما منصبيهما، وفق ما ذكرت صحف دولية.



تعد الاعتقالات هي الأولى في التحقيق التي ذكرت فيه الشرطة الفيدرالية مؤامرة لقتل لولا وجيرالدو ألكمين، الذي تم اختياره نائبًا للرئيس.



وذكرت الشرطة في بيان إن معظم الذين تم التحقيق معهم هم من العسكريين الذين تلقوا تدريبات في القوات الخاصة.