وزير الدفاع الألماني: بوتين غير مستعد للتفاوض بشأن أي شيء

بروكسل- (د ب أ)

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن المحادثة التي أجراها المستشار أولاف شولتس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الأسبوع الماضي تعد دليلا إضافيا على عدم اهتمام الزعيم الروسي بالمفاوضات مع أوكرانيا.

ودافع بيستوريوس اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن قرار شولتس بالتحدث مع بوتين عبر مكالمة هاتفية استمرت ساعة، والتي أثارت انتقادات من أوكرانيا وبعض الحلفاء الأوروبيين.

لكن بيستوريوس قال أيضا إن المكالمة لم تقدم سوى دليل إضافي على أن بوتن ليس لديه اهتمام كبير بالدخول في مفاوضات مع الغرب بشأن أوكرانيا أو قضايا أخرى.

وقال بيستوريوس: "أعتقد أنها لم تكن فعالة كما كنا نأمل جميعا، لأن بوتين رد بشكل أو بآخر في غضون 48 ساعة بهجماته الخطيرة والشديدة على البنية التحتية لأوكرانيا. ورغم ذلك، من المهم التحدث كلما كان ذلك ممكنا".

وأضاف الوزير: "قدمت هذه المكالمة الهاتفية الدليل على أن بوتين غير مستعد للتفاوض بشأن أي شيء، لذلك يجب على الجميع في ألمانيا أو في دول أخرى في أوروبا أن يدركوا أخيرا الآن أن هذا ليس التوقيت المناسب للحديث عن السلام".

واتصل شولتس ببوتين بمبادرة منه يوم الجمعة الماضي، وكانت هذه أول مكالمة هاتفية بين الاثنين منذ ما يقرب من عامين.