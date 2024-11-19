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موسكو تعتقل اثنين من المشتبه بهم في اغتيال قائد بالأسطول الروسي (فيديو)

03:31 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قوات الأمن الروسية

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موسكو- (رويترز)

ألقت القوات الروسية القبض على شخصين مشتبه بهما يعتقد أنهما وراء اغتيال ضابط كبير في أسطول البحر الأسود، قتل في انفجار سيارة ملغومة في شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي.

ولقي الكابتن البحري ورئيس أركان اللواء 41 لسفن الصواريخ الروسية في البحر الأسود فاليري ترانكوفسكي حتفه في انفجار سيارة صالون سوداء اللون في مدينة سيفاستوبول.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لرويترز آنذاك إن الجهاز مسؤول عن العملية، ووصف ترانكوفسكي بأنه أحد كبار المسؤولين الروس الذين استهدفتهم كييف بهذه الطريقة.

وحسب لجنة التحقيق الحكومية الروسية، فإن المشتبه بهما هما رجل يبلغ من العمر 47 عاما، متهم بصنع القنبلة وتفجيرها، وامرأة تبلغ من العمر 38 عاما، قالت إنها قامت بمراقبة الهدف.

وفي مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء العسكرية الروسية "زفيزدا"، ظهر الرجلان وهما يعترفان بالجريمة، وقال الرجل إنه تم تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني في صيف عام 2023 وأُسندت إليه مهمة "تصفية" ضابط عسكري رفيع المستوى.

وتم اغتيال العديد من الشخصيات الروسية المؤيدة للحرب منذ بدء الحرب، في عمليات ألقت موسكو مسؤوليتها على أوكرانيا.

ومن بين هؤلاء الصحافية داريا دوغينا، ومدون الحرب فلادلين تاتارسكي، اللذين قتلا بالقنابل، وقائد الغواصات السابق ستانيسلاف رزيتسكي، الذي قُتل بالرصاص أثناء الجري الصباحي.

القوات الروسية اغتيال قائد بالأسطول الروسي أسطول البحر الأسود شبه جزيرة القرم
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