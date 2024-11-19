موسكو تعتقل اثنين من المشتبه بهم في اغتيال قائد بالأسطول الروسي (فيديو)

موسكو- (رويترز)

ألقت القوات الروسية القبض على شخصين مشتبه بهما يعتقد أنهما وراء اغتيال ضابط كبير في أسطول البحر الأسود، قتل في انفجار سيارة ملغومة في شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي.

ولقي الكابتن البحري ورئيس أركان اللواء 41 لسفن الصواريخ الروسية في البحر الأسود فاليري ترانكوفسكي حتفه في انفجار سيارة صالون سوداء اللون في مدينة سيفاستوبول.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لرويترز آنذاك إن الجهاز مسؤول عن العملية، ووصف ترانكوفسكي بأنه أحد كبار المسؤولين الروس الذين استهدفتهم كييف بهذه الطريقة.

وحسب لجنة التحقيق الحكومية الروسية، فإن المشتبه بهما هما رجل يبلغ من العمر 47 عاما، متهم بصنع القنبلة وتفجيرها، وامرأة تبلغ من العمر 38 عاما، قالت إنها قامت بمراقبة الهدف.

وفي مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء العسكرية الروسية "زفيزدا"، ظهر الرجلان وهما يعترفان بالجريمة، وقال الرجل إنه تم تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني في صيف عام 2023 وأُسندت إليه مهمة "تصفية" ضابط عسكري رفيع المستوى.

‼️🚨انفجار سيارة أسفر عن مقتل النائب الأول لقائد أسطول البحر الأسود الروسي بتخطيط من المختبرات الاوكرانية وقد تم القبض على اثنين من عملاء المخابرات الأوكرانية واعترفوا بذلك pic.twitter.com/WmmhPksRku — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 19, 2024

وتم اغتيال العديد من الشخصيات الروسية المؤيدة للحرب منذ بدء الحرب، في عمليات ألقت موسكو مسؤوليتها على أوكرانيا.

ومن بين هؤلاء الصحافية داريا دوغينا، ومدون الحرب فلادلين تاتارسكي، اللذين قتلا بالقنابل، وقائد الغواصات السابق ستانيسلاف رزيتسكي، الذي قُتل بالرصاص أثناء الجري الصباحي.