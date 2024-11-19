المبعوث الأمريكي من بيروت: أمامنا فرصة فعلية لإنهاء الصراع

القاهرة- مصراوي

قال المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين: "أمامنا فرصة فعلية لإنهاء الصراع، وهذه لحظة اتخاذ القرار".

وأضاف هوكشتاين من بيروت، التي وصلها اليوم الثلاثاء لاستكمال مساعي التسوية بين حزب الله وإسرائيل، "ملتزمون ببذل ما بوسعنا للعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء هذا الصراع". وأكد أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "في متناول اليد"، وفق تعبيره.

ووصل المبعوث الأمريكي إلى العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الاثنين، أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن مقترح لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، لكن الإدارة الأمريكية تعتقد أن هناك تقدما.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، إن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين سيزور بيروت "قريبًا"، بعد أن رد لبنان "إيجابيًا" على اقتراح تدعمه الولايات المتحدة لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف ميقاتي، في حديث لقناة العربي الإخبارية، أن الحكومة اللبنانية تسعى للحصول على توضيحات بشأن بعض "النقاط غير الواضحة" في الاقتراح.