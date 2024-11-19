تفاعل على "ظهور السعودي ياسر الرميان" برفقة ترامب في نزال UFC بأمريكا (فيديو)

القاهرة- مصراوي

تفاعل نشطاء على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لقطة ظهور من قالت وسائل إعلام سعودية إنه محافظ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ياسر الرميان، خلال حضور نزال UFC309 برفقة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ووثقت لقطات نشرتها قناة "العربية" السعودية من النزال جلوس من يُعتقد أنه الرميان إلى جانب ترامب أثناء متابعة النزال الذي حضره أيضا رجل الأعمال والمعين وزيرا للكفاءة الحكومية في أمريكا، إيلون ماسك، وعدد من الشخصيات البارزة.

معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان يتواجد برفقة الرئيس الأمريكي الفائز بالانتخابات دونالد ترامب في نزال UFC



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يبدو إن ترامب يستوعب جيداً مقولة "كل الطرق تؤدي إلى الرياض" pic.twitter.com/kvKykOVfEU — نشمي الميموني (@M3Nashmi) November 17, 2024

وظهر محافظ صندوق الاستثمارات العامة في بعض اللقطات وهو يتحدث إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، في حين بدا واقفا خلفه أثناء مصافحة ترامب للفائز في النزال الرئيسي، جون بونز.

#تمرة || قبل ساعات :



ظهور محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستاذ ياسر الرميان مع فخامة الرئيس الإمريكي المنتخب دونالد ترامب و مالك تطبيق إكس رجل الاعمال إيلون ماسك برفقة بعضهم البعض# العزم_يجمعنا pic.twitter.com/mkXuVbwTUW — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) November 17, 2024

وأشار العديد من مستخدمي "إكس" إلى دلالات وجود الرميان مع ترامب في هذه المناسبة الرياضية وسط توقعات بعلاقات دافئة بين واشنطن والرياض في فترة ولاية ترامب الثانية.

على طريقته وحتى يأخذ الجميع علماً، ظهر #ترمب البارحة مع وزرائه ورفاقه محتفلاً بالرئاسة، في حلبة الملاكمة، رياضته المفضلة، وعلى إيقاع موسيقى الانتصار، اصطحب معه ياسر الرميان محافظ PIF السعودي،

وأربعة من وزرائه المرشحين: @elonmusk إيلون #ماسك الكفاءة الحكومية @TulsiGabbard تولسي… pic.twitter.com/17ukRQNCV2 — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) November 17, 2024

وقبل أيام قليلة نشرت الصفحة الرسمية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي خبر فوز الرميان بجائزة أيزنهاور للتحول العالمي خلال حفل توزيع جوائز أيزنهاور العالمية "تقديراً لجهوده في قيادة الصندوق الذي يساهم بدوره في تحقيق التحول لاقتصاد المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030 وصناعة أثر إيجابي على العالم".