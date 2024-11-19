أمير سعودي يهاجم عمرو واكد بعد مطالبته بـ"عزل مكة والمدينة"

القاهرة- مصراوي

رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على الممثل المصري، عمرو واكد، بعد مطالبة الأخير بـ"عزل مكة والمدينة" عن حكم السعودية، واضعا سردا تاريخيا لمن حكموا مكة من قبل.

وكتب عمرو واكد في 14 نوفمبر عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "بصفتي رجل مسلم، أرفض رفضًا تامًا أن يكون بيت الله العتيق موقعه في "مملكة"، هذا أراه اهانة لبيت الله، كيف يملك بيت الله شخص؟ لذلك أطالب بعزل مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يسمى بملك آل سعود، وأن يدير المدينتين أهلهما بالانتخاب، ويمنع أي شخص من امتلاك أرض عليها مقدساتنا".

بصفتي رجل مسلم، أرفض رفض تام ان يكون بيت الله العتيق موقعه في "مملكة"، هذا اراه اهانة لبيت الله، كيف يملك بيت الله شخص؟ لذلك اطالب بعزل مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يسمى بملك آل سعود، وان يدير المدينتين أهلهما بالانتخاب، ويمنع اي شخص من امتلاك ارض عليها مقدساتنا. — Amr Waked (@amrwaked) November 14, 2024

وقال الأمير السعودي في تدوينته: "قبل الرد عليك هناك مقدمة لا بد منها رغم بداهتها!"

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "يرجع تاريخ مكة المكرمة إلى أكثر من 2000 سنة قبل الميلاد وبنى سيدنا إبراهيم وإسماعيل بيت الله الكعبة بأمر الله فيها وبدأ الناس بالتوافد على مكة والاستقرار بها وآلت سيادتها على مدى التاريخ لفئة أو قوم أو دولة بداية من قبيلة جرهم وبعدها جاءت قبيلة خزاعة واستمرت لها السيادة على مكة لـ 300 عام، وانتقلت سيادتها يعد ذلك الى قريش، ثم ظهر الإسلام وانتقلت السيادة من نبينا محمد إلى الخلفاء الراشدين فالدولة الأموية فالدولة العباسية وبعد ذلك انتقلت السيادة لعدد من الدول، الفاطمية، والأيوبية، فالدولة العثمانية، فالهاشميون وبعد ذلك دانت السيطرة للدولة السعودية".

قبل الرد عليك هناك مقدمة لا بد منها رغم بداهتها!



يرجع تاريخ مكة المكرمة الى اكثر من2000 سنة قبل الميلاد وبنى سيدنا ابراهيم واسماعيل بيت الله الكعبة بأمر الله فيها وبدأ الناس بالتوافد علي مكة والاستقرار بها وآلت سيادتها على مدى التاريخ لفئة أو قوم أو دولة بداية من قبيلة جرهم… https://t.co/OSovcZvh7x — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 17, 2024

وأضاف بن مساعد: "أي أن مكة المكرمة ( وكذلك المدينة المنورة) كانت السيادة عليها من اختصاص الدولة التي تتولى مقاليد الحكم فيها وهذا أمر مقطوع ومسلم به شرعًا وعرفًا على مدى التاريخ.. انتهت المقدمة البديهية".

وأوضح "فبالتالي تعليقك لا يخرج عن ثلاثة أمور: 1.غباء فادح 2. جهل فاضح 3. حقد واضح"، وتابع: "وكل هذه الأمور تدعو لتجاهلك لكنني لم أستطع تفويت فرصة إظهار حمقك البالغ وضحالة تفكيرك وسخف طرحك فكان لا بد من الرد عليك لمرة واحدة فقط"، على حد تعبيره.