سببها الجزر.. حالة وفاة و39 إصابة بجرثومة"إي كولاي" في 18 ولاية أمريكية

القاهرة- مصراوي



توفي شخص وأصيب ما لا يقل عن 39 آخرين بجرثومة "إي كولاي" في عدد من الولايات الأمريكية بعد تناول جزر عضوي ملوث بالبكتيريا.



وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي.دي.سي"، فإنها رصدت حالات الإصابة في 18 ولاية أمريكية.



وأوضح البيان، أن الحالات، ظهرت بين 6 سبتمبر و28 أكتوبر، فيما سجلت ولايات واشنطن ومينيسوتا ونيويورك أعلى عدد من الحالات.



من جانبها حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية من أن تفشي العدوى ربما وصل إلى ولايات إضافية، وأن العدد الفعلي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما أُبلغ عنه.



وأوضحت المراكز، أن البعض قد يتعافوا من العدوى دون مراجعة طبيب أو الحصول على رعاية طبية، كما ترجح الوكالة الصحية في بيانها.



وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفق التحقيقات، فإن شركة فلاحية كانت المورِّد للجزر العضوي الذي استهلكه المصابون.



من جانبها، بدأت الشركة، وهي واحدة من أكبر منتجي الجزر في العالم، السبت، في سحب كميات وعلامات تجارية عديدة من الجزر العضوي الصغير والكامل من الأسواق، حسبما أفادت به الإذاعة الوطنية العامة "إن.بي.آر".



ويشمل ذلك الجزر العضوي الصغير الذي يحمل تاريخ انتهاء صلاحية بين 11 سبتمبر و 12 نوفمبر، والجزر العضوي الكامل الذي بيع في المتاجر في الفترة من 14 أغسطس إلى 23 أكتوبر.