مصدر إسرائيلي: يستبعد التوصل لاتفاق وشيك بلبنان

القاهرة- مصراوي

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي مطلع تشكيكه في احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك بشأن لبنان، مؤكدا أن رفض حزب الله اللبناني طلب إسرائيل بضربه حال انتهاك وقف إطلاق النار قد يعرض المفاوضات للخطر

وقد وصل المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين إلى بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، وسط جهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل ومقترح أمريكي للتسوية.