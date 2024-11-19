لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هآرتس: مكتب رئيس الوزراء طلب من الشاباك مساعدة نتنياهو لعدم الإدلاء بشهادته

11:11 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الشاباك مساعدة نتنياهو في تجنب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن مكتب نتنياهو طلب من الشاباك القول إنه لأسباب أمنية لا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي الظهور بأماكن معلنة لفترات طويلة.

وأفادت هآرتس بأن الشاباك رفض طلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

نتنياهو الشاباك رئيس الوزراء الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هيئة البث تكشف تفاصيل جديدة عن قضية تسريبات مكتب نتنياهو

إعلان

إعلان

بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟