هآرتس: مكتب رئيس الوزراء طلب من الشاباك مساعدة نتنياهو لعدم الإدلاء بشهادته

القاهرة- مصراوي

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الشاباك مساعدة نتنياهو في تجنب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن مكتب نتنياهو طلب من الشاباك القول إنه لأسباب أمنية لا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي الظهور بأماكن معلنة لفترات طويلة.

وأفادت هآرتس بأن الشاباك رفض طلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.