إصابات جراء غارة روسية بطائرة مسيرة استهدفت منطقة سومي شرقي أوكرانيا

كييف- (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية محلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أن عدة أشخاص أصيبوا جراء غارة شنتها طائرة مسيرة في منطقة سومي بشرقي أوكرانيا.

وأشارت التقارير إلى أن مسيرة ضربت مبنى سكنيا متعدد الطوابق في بلدة هلوخيف، مما تسبب في انهيار عدة طوابق جراء شدة الانفجار.

وبحسب التقارير، فقد وقعت وفيات وإصابات، على الرغم من أن الأرقام المحددة لم يتم تأكيدها بعد.

وهناك مخاوف من وجود المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وجاء هجوم اليوم الثلاثاء بعد عطلة نهاية أسبوع مميتة في المنطقة، حيث قتل 12 شخصا، بينهم طفلان، وأصيب أكثر من 50 آخرين عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكني في سومي.

وتستهدف روسيا منطقة سومي بشكل متزايد في الآونة الأخيرة عبر الهجمات الصاروخية والمسيرات والمدفعية.

وتعتبر المنطقة بمثابة طريق إمداد للقوات الأوكرانية التي تحتل أراض في مقاطعة كورسك الروسية القريبة.