جهاز الإسعاف: إصابة 7 أشخاص باستهداف وسط إسرائيل (فيديو)
10:06 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
القاهرة- مصراوي
أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 7 أشخاص إثر الدفعة الصاروخية باتجاه وسط إسرائيل
كما أفادت صحيفة "معاريف" بإصابة 4 أشخاص في الاستهداف الصاروخي لوسط إسرائيل.
🇱🇧🇮🇱— الصين بالعربية (@mog_china) November 19, 2024
عـــــــــــــــــاجل
🔴تم اعتراض وابل من الصواريخ من لبنان صباح اليوم بالقرب من وسط إسرائيل.
_ إعلام إسرائيلي pic.twitter.com/Wor9YAJCEP
وفيما سبق أفادت القناة 12 الإسرائيلية -نقلا عن شهود عيان- بسقوط صواريخ اعتراضية على الطريق 4 في موشاف بتسرا وسط إسرائيل.
فيديو قد يعجبك: