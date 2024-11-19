جهاز الإسعاف: إصابة 7 أشخاص باستهداف وسط إسرائيل (فيديو)

القاهرة- مصراوي

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 7 أشخاص إثر الدفعة الصاروخية باتجاه وسط إسرائيل

كما أفادت صحيفة "معاريف" بإصابة 4 أشخاص في الاستهداف الصاروخي لوسط إسرائيل.

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عـــــــــــــــــاجل

🔴تم اعتراض وابل من الصواريخ من لبنان صباح اليوم بالقرب من وسط إسرائيل.



_ إعلام إسرائيلي pic.twitter.com/Wor9YAJCEP — الصين بالعربية (@mog_china) November 19, 2024

وفيما سبق أفادت القناة 12 الإسرائيلية -نقلا عن شهود عيان- بسقوط صواريخ اعتراضية على الطريق 4 في موشاف بتسرا وسط إسرائيل.