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جهاز الإسعاف: إصابة 7 أشخاص باستهداف وسط إسرائيل (فيديو)

10:06 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

موقع سقوط الصواريخ في رمات غان بتل أبيب

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القاهرة- مصراوي

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 7 أشخاص إثر الدفعة الصاروخية باتجاه وسط إسرائيل

كما أفادت صحيفة "معاريف" بإصابة 4 أشخاص في الاستهداف الصاروخي لوسط إسرائيل.

وفيما سبق أفادت القناة 12 الإسرائيلية -نقلا عن شهود عيان- بسقوط صواريخ اعتراضية على الطريق 4 في موشاف بتسرا وسط إسرائيل.

الإسعاف الإسرائيلي إسرائيل صواريخ
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