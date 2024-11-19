زعيم المعارضة في أرض الصومال يفوز في الانتخابات الرئاسية

مقديشو- (د ب أ)

أعلنت اللجنة الانتخابية في أرض الصومال اليوم الثلاثاء فوز زعيم المعارضة في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي.

وحصل عبد الرحمن محمد زعيم حزب "وطني" المعارض على أكثر من 50% من الأصوات.

وحل الرئيس موسى بيحي عبدي، الذي ينتمي لحزب "السلام والوحدة والتنمية" الحاكم، الذي كان يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية بعد توليه الرئاسة لمدة سبعة أعوام، في المرتبة الثانية بعد حصوله فقط على أكثر من 30%.

وكان قد تم إرجاء إجراء الانتخابات مرتين منذ عام 2022 بسبب عدم توفر التمويل وأسباب أخرى.

وتحظى أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عن الصومال خلال عام 1991 في ظل دخولها في صراع، بحكومة وعملة وهياكل أمنية خاصة بها على الرغم من افتقارها للاعتراف الدولي.