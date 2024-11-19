إعلان

زعيم المعارضة في أرض الصومال يفوز في الانتخابات الرئاسية

09:55 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

علم الصومال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مقديشو- (د ب أ)

أعلنت اللجنة الانتخابية في أرض الصومال اليوم الثلاثاء فوز زعيم المعارضة في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي.

وحصل عبد الرحمن محمد زعيم حزب "وطني" المعارض على أكثر من 50% من الأصوات.

وحل الرئيس موسى بيحي عبدي، الذي ينتمي لحزب "السلام والوحدة والتنمية" الحاكم، الذي كان يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية بعد توليه الرئاسة لمدة سبعة أعوام، في المرتبة الثانية بعد حصوله فقط على أكثر من 30%.

وكان قد تم إرجاء إجراء الانتخابات مرتين منذ عام 2022 بسبب عدم توفر التمويل وأسباب أخرى.

وتحظى أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عن الصومال خلال عام 1991 في ظل دخولها في صراع، بحكومة وعملة وهياكل أمنية خاصة بها على الرغم من افتقارها للاعتراف الدولي.

الصومال مقديشو الانتخابات الرئاسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روسيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الأوكراني تجاوز 900 ألف منذ بداية الحرب

إعلان

إعلان

* تطبق قريبا.. تنظيم الاتصالات يوافق مبدئيا على دراسة زيادة أسعار خدمات الاتصالات