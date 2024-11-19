وكالات

اندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة في مدينة جنين وأطراف مخيمها، شمال الضفة الغربية، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للمدينة.

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين في بيان، إنها "تمكنت من تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقا بالجرافات العسكرية بمحور الساحة في مخيم جنين"، بحسب روسيا اليوم.

وأشارت إلى أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو في محور الدمج ويمطرون قوات العدو وتمركزات القناصة بزخات كثيفة من الرصاص.

في غضون ذلك، واصلت الجرافات التابعة للقوات الإسرائيلية العمل على تدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها.

من جهة أخرى، علقت مديرية التربية والتعليم في جنين الدوام على أن يكون يوم الخميس القادم دواما وجاهيا، نظرا لاقتحام القوات الإسرائيلية المتواصل.