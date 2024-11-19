مقتل 8 جنود واختطاف 7 شرطيين في باكستان

وكالات

قُتل 8 جنود واختطف 7 شرطيين، في هجومين وقعا الإثنين، شمال غرب باكستان.

وتبّنت حركة طالبان باكستان مسؤولية أحدهما، بحسب ما أفاد مسؤولون في الشرطة والاستخبارات الثلاثاء، ووفقا للعربية.

وأعلن ضابط في الاستخبارات طالبا عدم الكشف عن هويته مقتل 8 جنود و9 مهاجمين وإصابة 7 آخرين" في هجوم أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه.

وأوضح أن الهجوم نفذه مساء الإثنين مسلحون استهدفوا نقطة تفتيش لحرس الحدود في منطقة تيراه بإقليم خيبر بختونخوا الجبلي المتاخم لأفغانستان، مضيفا أن تبادل إطلاق النار بين الطرفين استمر ساعات عدة.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن هذا الهجوم، إذ قالت إنها شنت الهجوم ردا على مداهمة قامت بها قوات الأمن واستهدفت أحد مقاتليها.

من جهة ثانية، قال ضابط كبير في الشرطة، إنه في هجوم منفصل تم اختطاف 7 شرطيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وأوضح الضابط، أن مسلحين حاصروا نقطة تفتيش للشرطة في منطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا أيضا، واستولوا على أسلحة الشرطة.

وأكد ضابط آخر في الشرطة هو محمد ضياء الدين اختطاف الشرطيين الـ7.

وتشهد باكستان زيادة في هجمات حركة طالبان الباكستانية في المناطق المتاخمة لأفغانستان.