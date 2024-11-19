أول زيارة له.. وزير الخارجية السوري يصل إلى طهران

وكالات

وصل وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للقاء نظيره الإيراني عباس عراقجي.

كان الوزيران عراقجي والصباغ، قد التقيا في 5 أكتوبر الماضي، أثناء زيارة الوزير الإيراني إلى دمشق.

كما التقيا على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

تأتي زيارة الصباغ إلى طهران، عقب زيارة قام بها الأحد، العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق، إذ التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وبحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها.

كذلك، زار سوريا الخميس الماضي علي لاريجاني مستشار خامنئي، والتقى الأسد، وبحث معه التصعيد الإسرائيلي وضرورة إيقاف العدوان على فلسطين ولبنان.

وشدد الأسد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.

من جهته، أكد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سوريا واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم.

كما أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على دور سوريا المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.