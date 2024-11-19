إعلام لبناني: غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الشياح ووقوع مصابين
05:07 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
وكالات
أعلنت وسائل إعلام لبناني، اليوم الثلاثاء، عن وقوع عدد من الإصابات وفقدان آخرين تحت الأنقاض بغارة إسرائيلية من دون إنذار استهدفت فجرا منطقة الشياح - الغبيري، بحسب روسيا اليوم.
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن مسيرة إسرائيلية أغارت فجر اليوم على مبنى مؤلف من 4 طبقات في منطقة الشياح ــ شارع المصبغة ودمرته.
وأشارت إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، كما أن عددا من الأشخاص عالقون تحت الركام.
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