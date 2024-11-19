إعلام لبناني: غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الشياح ووقوع مصابين

وكالات

أعلنت وسائل إعلام لبناني، اليوم الثلاثاء، عن وقوع عدد من الإصابات وفقدان آخرين تحت الأنقاض بغارة إسرائيلية من دون إنذار استهدفت فجرا منطقة الشياح - الغبيري، بحسب روسيا اليوم.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن مسيرة إسرائيلية أغارت فجر اليوم على مبنى مؤلف من 4 طبقات في منطقة الشياح ــ شارع المصبغة ودمرته.

وأشارت إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، كما أن عددا من الأشخاص عالقون تحت الركام.