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الرئيس التونسي: عملية البناء والتطوير لا يمكن أن تتم إلا على أسس صلبة

04:09 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الرئيس قيس سعيد

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وكالات

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة المضي قدمًا في عملية تطهير البلاد، مشيرا إلى أهمية إزالة العقبات القانونية التي تعيق تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي طال انتظارها.

وأكد سعيد خلال استقباله رئيس الحكومة كمال المدوري، أن عملية البناء والتطوير لا يمكن أن تتم إلا على أسس صلبة، بحسب روسيا اليوم.

وأوضح أن من يريد إقامة بناء جديد يجب عليه أولا إزالة الأنقاض التي تراكمت على مر السنين.

كما أكد على ضرورة إعداد مشاريع نصوص تنظيمية لضمان تطبيق القوانين الجديدة التي تم وضعها سابقا، مشيرا إلى أن تونس تعاني منذ سنوات من التضخم التشريعي ووجود العديد من المؤسسات الوهمية التي لا تقدم قيمة حقيقية رغم تخصيص ملايين الدينارات لها.

وأوضح أن انتصارات الشعب كبيرة ومشروعة، مطالبا الجميع داخل أجهزة الدولة وخارجها بالانخراط في حرب التحرر الوطني.

وصرح أن تونس غنية بالثروات التي يجب أن يستفيد منها الشعب بشكل عادل، مع تعزيز العدالة الاجتماعية في توزيع هذه الثروات.

وفي ختام اللقاء، بين الرئيس التونسي أن الإرادة هي السبيل لاختصار المسافة في التاريخ، داعيا الجميع للعمل بوتيرة أسرع لتحقيق التنمية وتحقيق طموحات الشعب في بناء تاريخ جديد.

الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة كمال المدوري
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