لمساعدة أشد الدول فقرا.. بايدن يتعهد بـ4 مليارات دولار لصندوق المؤسسة الدولية للتنمية

وكالات

قال مصدران مطلعان، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد بتقديم مساهمة قدرها 4 مليارات دولار لصندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي والمعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقرًا.

وأضاف المصدران اللذان اشترطا عدم ذكر أسمائهم، أن بايدن أعلن تعهد الولايات المتحدة في جلسة مغلقة لقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

ويسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر2021.

ورفض متحدث باسم البيت الأبيض في واشنطن التعليق على تجديد موارد صندوق المؤسسة الدولية للتنمية.

ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، الذي اقترح في الماضي خفض المساعدات الخارجية، سيحترم تعهد بايدن بينما يستعد هو والملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إلى خفض الإنفاق الأمريكي من خلال لجنة حكومية جديدة للكفاءة.

ولن يخصص الكونجرس الأمريكي على الأرجح الأموال اللازمة لتمويل هذا الالتزام إلا بعد تولي ترمب منصبه في يناير، ولم يتسن الوصول بعد إلى المتحدث باسم فريق ترمب الانتقالي للتعليق.