تل أبيب تحترق.. ماذا يعني الهجوم الصاروخي على مدينة "الماس" بإسرائيل؟

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القاهرة- مصراوي

قال الخبير السياسي أحمد رمضان مدير مركز لندن لاستراتيجيات الإعلام، إن مشاهد الاحتراق في تل أبيب بعد سقوط صاروخ باليستي أطلقه حزب الله على مدينة رمات غان وسط تل أبيب والتي تضم أكبر بورصات الماس على مستوى العالم، ليست حدثاً عادياً، بل تشكل تحدياً غير مسبوق لنتنياهو، الذي كان يتفاخر بإنجازاته قبل ساعات أمام الكنيست.

وكتب "رمضان"، على صفحته بموقع إكس: "ثمَّة تطور ملفت، نتنياهو يطعن في إدارة بايدن أكبر إدارة دعمته بالسلاح والمال، ويُغازل ترامب "وعودُه سبقته"، والحاصل أنَّ الإدارة الراهنة (باقٍ لها ٦٣ يوماً) سوف تلقنه درساً، من خلال التقاعس في صدِّ الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها إسرائيل، وربما نشاهد هجومات أوسع توقع خسائر مادية وبشرية وتربك نتنياهو وحكومته".

توثيق إضافي من تل أبيب pic.twitter.com/0V8DkEHZFq — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) November 18, 2024

وأشار مدير مركز لندن لاستراتيجيات الإعلام : "كلما توسَّعت الحرب سنرى مشاهد أوسع لقصف يطالُ تل أبيب وحيفا ومدناً أخرى، وفي غياب حلٍ سياسي وصفقةٍ للأسرى، فإنَّ الأمور تتجه نحو استخدام مفرط للقوة لدى مختلف الأطراف، وإلى أن يحدث انتقال لسلطة في واشنطن ستكون هناك مفاجآت، من اغتيالات في أماكن غير متوقعة، وصواريخ نوعية تستخدم في قصف إسرائيل، وسط استمرار حرب الاستنزاف".

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين في الشرطة، إن هناك مخاوف من انهيار مبنى في رمات غان في تل أبيب عقب إصابة مباشرة بصاروخ أطلقه حزب الله من جنوب لبنان.

مشاهد جديدة من تل ابيب pic.twitter.com/Ijb2RphbXt — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) November 18, 2024

واستهدف حزب الله اللبناني مدينة رمات غان إحدى أكبر المدن الإسرائيلية تقع بوسط تل أبيب بصاروخ باليستي.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فقد سمع دوي 6 انفجارات وسقط نحو 5 إصابات بالإضافة إلى إغلاق مطار بن غوريون، بسبب صواريخ حزب الله.

وتعد مدينة رمات غان من المدن ذات الأهمية القصوى حيث تضم أكبر بورصات الماس في العالم، والعديد من الصناعات التكنولوجية، حيث تعد أحد مراكز وادي السيليكون الإسرائيلي وبمثابة المدينة التجارية الأكبر في تل أبيب.

كما تحتضن المدينة الإسرائيلية، برج موشي أفيف، الذي يعد أطول مبنى في دولة الاحتلال الصهيوني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحافلة المتضررة في عملية تفجير رمات غان قرب تل أبيب، أفرغت عددا من المجندين كانت تقلهم قبل سقوط الصاروخ.

فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إصابة حافلة في بني براك قرب تل أبيب بعد تفعيل صفارات الإنذار.

‼️🚨 مشاهد اخرى من وسط تل ابيب pic.twitter.com/D1gNCj0Mv6 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 18, 2024

نشرت وسائل إعلام عبرية، مشاهد من اشتعال حرائق وسط تل أبيب بسبب صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.

اندلع حريق ضخم في مول أيالون بمنطقة تل أبيب المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من قبل المقاومة في لبنان، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

המטחים הקטלניים נמשכים, למרות המגעים להסדרה: תיעודים מהשריפות ברמת גן pic.twitter.com/vLJxYV5Hps — ynet עדכוני (@ynetalerts) November 18, 2024





وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن نحو 6 انفجارات على الأقل في تل أبيب، بالإضافة إلى سقوط صاروخ واندلاع حريق قرب مجمع تجاري في رمات غان بتل أبيب.

פצוע בינוני ו-2 פצועים קל בנפילה ברמת גן https://t.co/9XWX7AGaJ1 pic.twitter.com/6q76XwpWgk — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) November 18, 2024





وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن السلطات قررت إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب بعد قصف لحزب الله على المدينة، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التيار الكهربائي انقطع في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى بعد قصف لحزب الله.

من ناحية أخرى، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بان صفارات الإنذار دوت في حيفا للاشتباه في تسلل مسيرة.