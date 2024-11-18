المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان يزوره للمرة الأولى

وكالات

توجه المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو للمرة الأولى إلى البلد الذي يعصف به الصراع اليوم الإثنين، سعيا لزيادة تدفق المساعدات إلى ملايين المحتاجين وإنهاء الحرب الطاحنة.

وسافر توم بيرييلو الذي عين في منصبه في فبراير شباط إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وهي العاصمة الفعلية للحكومة التي يقودها الجيش.

وهذه أول زيارة لمسؤول أمريكي كبير إلى السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان 2023 وإخلاء السفارة الأمريكية.