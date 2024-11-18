هيئة البث الإسرائيلية: الحافلة المتضررة في عملية تفجير تل أبيب كان بها جنود

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحافلة المتضررة في عملية تفجير رمات غان قرب تل أبيب، أفرغت عددا من المجندين كانت تقلهم قبل سقوط الصاروخ.

فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إصابة حافلة في بني براك قرب تل أبيب بعد تفعيل صفارات الإنذار.

‼️🚨 مشاهد اخرى من وسط تل ابيب pic.twitter.com/D1gNCj0Mv6 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 18, 2024

نشرت وسائل إعلام عبرية، مشاهد من اشتعال حرائق وسط تل أبيب بسبب صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.

اندلع حريق ضخم في مول أيالون بمنطقة تل أبيب المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من قبل المقاومة في لبنان، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

המטחים הקטלניים נמשכים, למרות המגעים להסדרה: תיעודים מהשריפות ברמת גן pic.twitter.com/vLJxYV5Hps — ynet עדכוני (@ynetalerts) November 18, 2024

פצוע בינוני ו-2 פצועים קל בנפילה ברמת גן https://t.co/9XWX7AGaJ1 pic.twitter.com/6q76XwpWgk — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) November 18, 2024

من ناحية أخرى، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بان صفارات الإنذار دوت في حيفا للاشتباه في تسلل مسيرة.