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هيئة البث الإسرائيلية: الحافلة المتضررة في عملية تفجير تل أبيب كان بها جنود

09:46 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

الحافلة المتضررة في عملية تفجير رمات غان

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحافلة المتضررة في عملية تفجير رمات غان قرب تل أبيب، أفرغت عددا من المجندين كانت تقلهم قبل سقوط الصاروخ.

فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إصابة حافلة في بني براك قرب تل أبيب بعد تفعيل صفارات الإنذار.

نشرت وسائل إعلام عبرية، مشاهد من اشتعال حرائق وسط تل أبيب بسبب صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.

اندلع حريق ضخم في مول أيالون بمنطقة تل أبيب المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من قبل المقاومة في لبنان، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

من ناحية أخرى، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بان صفارات الإنذار دوت في حيفا للاشتباه في تسلل مسيرة.

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