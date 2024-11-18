"مشاهد للنيران في كل مكان".. صواريخ حزب الله تقصف وسط تل أبيب

القاهرة- مصراوي

نشرت وسائل إعلام عبرية، مشاهد من اشتعال حرائق وسط تل أبيب بسبب صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.

اندلع حريق ضخم في مول أيالون بمنطقة تل أبيب المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من قبل المقاومة في لبنان، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

המטחים הקטלניים נמשכים, למרות המגעים להסדרה: תיעודים מהשריפות ברמת גן pic.twitter.com/vLJxYV5Hps — ynet עדכוני (@ynetalerts) November 18, 2024





وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن نحو 6 انفجارات على الأقل في تل أبيب، بالإضافة إلى سقوط صاروخ واندلاع حريق قرب مجمع تجاري في رمات غان بتل أبيب.

פצוע בינוני ו-2 פצועים קל בנפילה ברמת גן https://t.co/9XWX7AGaJ1 pic.twitter.com/6q76XwpWgk — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) November 18, 2024





وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن السلطات قررت إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب بعد قصف لحزب الله على المدينة، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التيار الكهربائي انقطع في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى بعد قصف لحزب الله.

فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن هناك أنباء أولية عن إصابة حافلة في بني براك قرب تل أبيب بعد تفعيل صفارات الإنذار.

من ناحية أخرى، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بان صفارات الإنذار دوت في حيفا للاشتباه في تسلل مسيرة.