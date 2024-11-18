إعلام لبناني: هوكستين سيصل غدا إلى بيروت لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين سيصل غدا إلى بيروت وسيلتقي الرئيسين بري وميقاتي.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي الإثنين، بأنّ هوكستين أبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بتأجيل زيارته إلى بيروت، "حتّى يتّضح موقف لبنان من اتفاق التسوية" مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "الكرة الآن في ملعب الجانب اللبناني، ونريد إجابات من لبنان قبل مغادرة هوكستين إلى بيروت".

في المقابل، نقل موقع واللا الإسرائيلي عن مسؤول أميركي قوله إن المبعوث الأميركي سيزور بيروت قريبًا.

بدورها، أشارت القناة 12 العبرية إلى أن "إسرائيل تلقت تحديثًا بشأن زيارة هوكستين إلى بيروت بعد تلقيه توضيحات من شأنها توقيع اتفاق".

وفي إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كان من المنتظر أن يتوجّه هوكستين إلى بيروت الثلاثاء، قبل أن يتوجّه الأربعاء إلى إسرائيل.

وكانت أجواء إيجابية سادت في لبنان حول إمكانية التوصّل إلى تسوية قريبًا.

في المقابل، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطه للتسوية مع لبنان، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عنه قوله إنّ "شروطنا الأساسية للتسوية مع لبنان تتضمّن: إبعاد حزب الله عن الحدود، والحفاظ على حرية العمل في لبنان، وإغلاق خط الإمداد لحزب الله عبر الحدود السورية".

من جهتها، كشفت قناة "كان" الإسرائيلية بعض التفاصيل عن مسودة اتفاق التسوية بين لبنان وإسرائيل، حيث تقضي بوضع 5 آلاف جندي لبناني في جنوب لبنان، وتعهّد إسرائيل بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة ترسيم الحدود البرية بين الدولتين.