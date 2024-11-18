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غارة إسرائيلية قرب مقر الحكومة اللبنانية وعدة سفارات

08:32 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

غارة إسرائيلية قرب مقر الحكومة اللبنانية وعدة سفار

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(أ ب)

استهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة بوسط العاصمة اللبنانية بيروت قرب مقر الحكومة اللبنانية وعدة سفارات.

للمرة الثالثة منذ أمس، استهدفت إسرائيل قلب العاصمة اللبنانية بيروت.

حيث شنت، مساء اليوم الاثنين، غارة على منطقة زقاق البلاط وسط بيروت، وفق مراسلة "العربية/الحدث".

استشهد عشرة أشخاص وأصيب 45 آخرون في الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا، الأحد، قلب بيروت، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة جديدة، الاثنين، نعى حزب الله أربعة منهم، وقال إنهم من العاملين في مكتبه الإعلامي.

ومن بين هؤلاء مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف الذي أعلن الحزب، الأحد، اغتياله في غارة، استهدفت مركز حزب البعث في منطقة رأس النبع في بيروت.

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