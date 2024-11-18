الحوثيون يرسلون تهديدات بالبريد الإلكتروني لشركات شحن ألمانية

(د ب أ)

قالت جمعية مالكي سفن الشحن الألمانية اليوم الإثنين، إن جماعة الحوثي اليمنية المتمردة المدعومة إيرانيا أرسلت خلال الأشهر الأخيرة تهديدات عبر البريد الإلكتروني لشركات الشحن الألمانية.

ووفقا للجمعية التي تتخذ من مدينة هامبورج مقرا لها، تم توجيه التهديدات إلى الشركات التي تستخدم سفنها الموانئ الإسرائيلية وتمر عبر المياه القريبة من اليمن.

وقالت إيرينا هيسلر مديرة الجمعية: "واضح أن المتمردين الحوثيين بحثوا بشكل دقيق عناوين البريد الإلكتروني ، حيث أرسلوا التهديدات إلى جهات اتصال فردية أيضا" .

ووصفت هيسلر رسائل البريد الإلكتروني بأنها محاولات تستهدف ترهيبهم وقالت إن الجمعية تواصلت مع السلطات الأمنية.

ولم يتم الكشف عن عدد رسائل التهديد التي تم إرسالها.