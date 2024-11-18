إعلام عبري: مقتل وإصابة 6 أشخاص بعد سقوط صاروخ لبناني على حيفا
07:43 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
القاهرة- مصراوي
أعلنت هيئة البث العبرية، سقوط صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني من جنوب لبنان على مستوطنة شفاعمر شرق حيفا.
وحسب هيئة البث العبرية، فقد أدى سقوط الصاروخ لإصابة نحو 6 جرحى إصابة أحدهم خطير.
فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، مقتل امرأة واصابة 5 آخرين بجروح جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان على مستوطنة شفاعمرو شرق حيفا.
‼️🚨 مشاهد من مكان سقوط الصاروخ في شفاعمرو بالداخل المحتل pic.twitter.com/2YAyZyjmUU
— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 18, 2024
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