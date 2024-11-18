إعلام عبري: مقتل وإصابة 6 أشخاص بعد سقوط صاروخ لبناني على حيفا

سقوط صاروخ لبناني على حيفا

القاهرة- مصراوي

أعلنت هيئة البث العبرية، سقوط صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني من جنوب لبنان على مستوطنة شفاعمر شرق حيفا.

وحسب هيئة البث العبرية، فقد أدى سقوط الصاروخ لإصابة نحو 6 جرحى إصابة أحدهم خطير.

فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، مقتل امرأة واصابة 5 آخرين بجروح جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان على مستوطنة شفاعمرو شرق حيفا.