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أكسيوس: لقاء سري بين رئيس الشاباك الإسرائيلي ومدير المخابرات التركية

07:28 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

لقاء سري بين رئيس الشاباك الإسرائيلي ومدير المخابر

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القاهرة- مصراوي

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار تركيا اجتمع سرا، السبت، مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين في تركيا، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وحسب الموقع الأمريكي، ناقش مدير جهاز الأمن العام مع نظيره التركي الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة أسرى غزة ووقف إطلاق النار وإمكانية الوساطة التركية.

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، فقد غادر العديد من كبار مسؤولي حماس الذين كانوا يقيمون في قطر، بما في ذلك كبير المفاوضين في المجموعة خليل الحية، الدوحة وسافروا إلى تركيا، بحسب مزاعم مسؤولين إسرائيليين.

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