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أمريكا تفرض عقوبات على شركات بناء إسرائيلية

06:06 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

بناء المستوطنات

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القاهرة- مصراوي

أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتين فرض عقوبات على شركات البناء الإسرائيلية، بما فيها "أمانا" المتورطة في البناء في المستوطنات وإقامة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، حسبما أعلن موقع أكسيوس الأمريكي.

وأمانا هي إحدى الهيئات الرئيسية المشاركة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وهذا توسيع للعقوبات الأمريكية، التي تشمل لأول مرة أيضا الشركات الخاصة التي تقوم بالبناء في المستوطنات.

بالإضافة إلى "أمانا" أعلنت إدارة بايدن فرض عقوبات على شركة "مباني بار أمانا" وشركة "الهاري يهودا" الضالعتين في بناء مستوطنات الضفة الغربية.

ووفقا لأكسيوس، فرضت أمريكا أيضًا عقوبات على ثلاثة مستوطنين - شبتي كوشلافسكي بسبب نشاطه في منظمة هاشومير يوش التي فرضت عليها عقوبات سابقًا، وإيتمار يهودا ليفي بسبب نشاطه في شركة البناء إيل هاري يهودا وزوهار صباح من مستوطنة موفات جيريكو.

بناء المستوطنات شركات بناء إسرائيلية أمانا
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