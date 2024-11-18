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مسؤول إيراني يشارك في جنازة المتحدث باسم حزب الله في لبنان

05:38 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

جنازة المتحدث باسم حزب الله في لبنان

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وكالات

شارك القائم بأعمال سفارة إيران في لبنان الدكتور توفيق صمدي، إلى جانب شخصيات روحية وسياسية وإعلامية، في مراسم تشييع مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، التي أقيمت في مجمع السيدة الزهراء في مدينة صيدا.

وأكد حزب الله اللبناني، الإثنين، اغتيال متحدثه الإعلامي محمد عفيف و4 من دائرة العلاقات الإعلامية في الحزب، بعد يوم من تقارير لوسائل الإعلام اللبنانية عن اغتيال عفيف جراء غارة إسرائيلية على مكتب حزب البعث في وسط بيروت، الأحد.

وقال بيان صادر عن دائرة العلاقات الإعلامية في حزب الله، نُشر عبر تليغرام وموقع قناة المنار المرتبطة بالحزب: "تنعى العلاقات الإعلامية في حزب الله أربعة من فرسان الإعلام المقاوم ومجاهديه الأوفياء الذين قضوا شهداء على طريق القدس إلى جانب قائدهم وحبيبهم شهيد الإعلام المقاوم الحاج محمد عفيف النابلسي".

وأوضح البيان أن الشهداء الأربعة، هم: " موسى حيدر، مواليد 1969، من بلدة مركبا. محمود الشرقاوي، مواليد 1970، من بلدة أرزي. هلال ترمس، مواليد 1988، من بلدة طلوسة. حسين رمضان، مواليد 1992، من بلدة عرمتى".

وقال البيان: "لقد ارتقى هؤلاء الأبطال حاملين راية الحق والكلمة المقاومة. حملوا أرواحهم على أكفهم بكل شجاعة ليكونوا جنوداً في الميدان الإعلامي لتصل حقيقة إرهاب الصهاينة إلى كل منزل في بقاع الأرض. لم ترهبهم التهديدات، فكانوا إلى جانب قائدهم السند والعضد".

حزب الله سفارة إيران لبنان توفيق صمدي
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