مسؤول إيراني يشارك في جنازة المتحدث باسم حزب الله في لبنان

وكالات

شارك القائم بأعمال سفارة إيران في لبنان الدكتور توفيق صمدي، إلى جانب شخصيات روحية وسياسية وإعلامية، في مراسم تشييع مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، التي أقيمت في مجمع السيدة الزهراء في مدينة صيدا.

شارك القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في #لبنان الدكتور توفيق صمدي، إلى جانب شخصيات روحية وسياسية وإعلامية، في مراسم تشييع مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الشهيد السعيد الحاج #محمد_عفيف، التي أقيمت في مجمع السيدة الزهراء (ع) في مدينة صيدا.

وقد قدم التهاني… pic.twitter.com/19xIwg9bod — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) November 18, 2024

وأكد حزب الله اللبناني، الإثنين، اغتيال متحدثه الإعلامي محمد عفيف و4 من دائرة العلاقات الإعلامية في الحزب، بعد يوم من تقارير لوسائل الإعلام اللبنانية عن اغتيال عفيف جراء غارة إسرائيلية على مكتب حزب البعث في وسط بيروت، الأحد.

وقال بيان صادر عن دائرة العلاقات الإعلامية في حزب الله، نُشر عبر تليغرام وموقع قناة المنار المرتبطة بالحزب: "تنعى العلاقات الإعلامية في حزب الله أربعة من فرسان الإعلام المقاوم ومجاهديه الأوفياء الذين قضوا شهداء على طريق القدس إلى جانب قائدهم وحبيبهم شهيد الإعلام المقاوم الحاج محمد عفيف النابلسي".

وأوضح البيان أن الشهداء الأربعة، هم: " موسى حيدر، مواليد 1969، من بلدة مركبا. محمود الشرقاوي، مواليد 1970، من بلدة أرزي. هلال ترمس، مواليد 1988، من بلدة طلوسة. حسين رمضان، مواليد 1992، من بلدة عرمتى".

وقال البيان: "لقد ارتقى هؤلاء الأبطال حاملين راية الحق والكلمة المقاومة. حملوا أرواحهم على أكفهم بكل شجاعة ليكونوا جنوداً في الميدان الإعلامي لتصل حقيقة إرهاب الصهاينة إلى كل منزل في بقاع الأرض. لم ترهبهم التهديدات، فكانوا إلى جانب قائدهم السند والعضد".