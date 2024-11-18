مقتل وإصابة 26 في هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا

كييف-(د ب أ)

قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليجرام: "هذه ليست هجمات صاروخية عرضية".

وتابع زيلينسكي: "وهذه الرسالة يجب الاستماع إليها في كل أنحاء العالم، من قاعات اجتماعات أعضاء مجموعة العشرين إلى عواصم كل دول العالم". ولم تتم دعوة زيلينسكي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية كمراقب.

وأضاف زيلينسكي، أن الهجوم الروسي تم تنفيذه بصاروخ باليستي، حيث ضرب بناية سكنية ومبنى إحدى الجامعات ومبنى إداريا.

وأظهر مقطع فيديو سيارات محترقة وعمال إنقاذ وجثث. وأفاد خبراء عسكريون بأن الصاروخ كان من طراز "اسكندر" وتم إطلاقه من شبه جزيرة القرم.