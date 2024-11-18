عائلات الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ)

تظاهر عائلات أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، اليوم الاثنين، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

ودعا عشرات من أقارب وأصدقاء الأسرى، وداعمين لهم، نتنياهو إلى تأمين إطلاق سراحهم.

وأشار منظمو المظاهرة في بيان لهم إلى أن اقتراب فصل الشتاء يجعل هذا الأمر أكثر إلحاحا.

وقال المنظمون في بيانهم إن "الأسرى لن ينجوا من البرد القارس في أنفاق غزة"، وأضافوا "في حين ينشغل نتنياهو وفريقه بمحاولة تضليل الرأي العام، فإن 101 أسير بصدد مواجهة الموت في ظروف مستحيلة".

ويواجه نتنياهو اتهامات من معارضيه بإطالة أمد الحرب دون داع، وبالتالي تأخير إطلاق سراح الأسرى.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط من شركائه المتطرفين والمتدينين المتشددين في الائتلاف الحاكم لرفض أي اتفاق مع حماس.

ويقول منتقدو نتنياهو إنه يهدف إلى تجنب سقوط حكومته بأي ثمن خشية محاكمته بتهم تتعلق بالفساد بمجرد تركه منصبه.