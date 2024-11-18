بعد اعتقاله.. العثور على حبل للانتحار بزنزانة المتحدث الأمني باسم نتنياهو



(مصراوي)

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن السلطات عثرت على حبل داخل زنزانة إيلي فيلدشتاين، المتحدث الأمني باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لتقارير صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن فيلدشتاين، الذي يواجه اتهامات بتسريب وثائق سرية، تم نقله فورًا إلى زنزانة خاضعة لمراقبة مشددة، وذلك تطبيقًا لتعليمات مصلحة السجون الإسرائيلية المتعلقة بحماية السجناء المعرضين للخطر.

وذكر جهاز الأمن الإسرائيلي أن السجناء الذين يتشاركون الزنزانة مع فيلدشتاين أبلغوا عن العثور على الحبل، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامته.

يُشار إلى أن قضية فيلدشتاين أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، حيث ترتبط الوثائق المسربة بمعلومات حساسة قد يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي الإسرائيلي.