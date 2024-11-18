غانتس يدعو للتعامل مع جنوب لبنان مثل المنطقة "أ" بالضفة الغربية

(مصراوي)

دعا الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الاثنين، إلى التعامل مع جنوب لبنان بنفس الآلية التي تطبقها إسرائيل في "مناطق أ" بالضفة الغربية، مؤكدًا أن التدخل العسكري الإسرائيلي يجب أن يكون خيارًا مفتوحًا في حال غياب دور الجيش اللبناني في تلك المنطقة.

وأوضح جانتس في تصريحات أدلى بها أن الجيش الإسرائيلي ينبغي أن يتحرك بشكل مباشر في جنوب لبنان إذا لم تقم القوات اللبنانية بمهامها هناك.

كما نشر زعيم معسكر الدولة الإسرائيلي المعارض عبر منصة "إكس" تصريحًا دعا فيه إلى أن أي اتفاق مستقبلي مع لبنان يجب أن يتضمن ضمان حرية عمل الجيش الإسرائيلي ضد أي تهديدات أو انتهاكات.

תנאי לכל הסכם עם לבנון - חופש פעולה ישראלי מלא מול כל הפרה. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 18, 2024

الحديث عن "مناطق أ" يعود إلى تقسيم الضفة الغربية بموجب اتفاقية أوسلو عام 1995، حيث تُدار هذه المناطق بالكامل من قبل السلطة الفلسطينية على الصعيدين الأمني والإداري، بينما يحتفظ الجيش الإسرائيلي بحق تنفيذ عمليات عسكرية فيها عند الحاجة، مثل الاعتقالات أو ملاحقة مطلوبين.

في المقابل، نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين، وجود أي شرط يتعلق بحرية التحركات العسكرية الإسرائيلية ضمن المقترحات الأمريكية لوقف إطلاق النار، وقال ميقاتي في تصريحات للصحافة: "لم نتلق أي إشارة أو مقترح يتضمن منح إسرائيل حرية العمل العسكري داخل الأراضي اللبنانية".