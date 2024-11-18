بدء توافد القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل إلى مقر الانعقاد

ريو دي جانيرو- (أ ش أ)

بدأ توافد القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين، في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، إلى مقر الانعقاد.

وتناقش القمة سبل تحسين أداء المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، وعددا من القضايا الجيوسياسية؛ ومنها الوضع في منطقة الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، والقضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والقضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والأمن، ومواجهة التغيرات المناخية، وزيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء.

وخلال افتتاح القمة، سيتم إطلاق التحالف العالمي لمحاربة الجوع والفقر، وهي مبادرة برازيلية تهدف إلى حشد جهود الدول والمنظمات الدولية من أجل الإسراع في جهود القضاء على الجوع والفقر بحلول عام 2030.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بالإضافة إلى عدد من قادة العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتلعب مجموعة العشرين دورا رئيسا في التنسيق الاقتصادي العالمي.. وعلى مدى العديد من القمم الاقتصادية العالمية التي تعقد سنويا، تجتمع القوى الرئيسة في العالم لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ووجهت البرازيل، الدعوة إلى 19 دولة غير عضو لحضور القمة هذا العام، من بينها (مصر والإمارات وقطر وإسبانيا ونيجيريا وموزمبيق والنرويج وماليزيا وأنجولا).. وبعد البرازيل، ستتولى جنوب إفريقيا رئاسة المجموعة لعام 2025، ثم الولايات المتحدة لعام 2026.