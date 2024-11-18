وزير خارجية ليتوانيا يرحب بحذر بقرار أمريكا السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ طويلة المدى

روسيا- (د ب أ)

رحب وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى ضد أهداف معينة في روسيا.

وقال لاندسبيرجيش إنه لن يحتفي بالقرار الآن، حيث أنه لم يتضح بعد" عدد الصواريخ" التي تمتلكها أوكرانيا.

كما أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان تم تزويد أوكرانيا بصواريخ كافية لإحداث فارق على أرض المعركة.

كما تساءل الوزير بشأن مدى التصريح الذي تم منحه لأوكرانيا لاستخدام الصواريخ في روسيا، وما إذا كان التصريح يتيح استخدام الصواريخ جزئيا فقط.