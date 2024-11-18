"وسط شارع مزدحم".. سقوط أسد من سيارة في ليبيا (فيديو)



القاهرة- مصراوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسقوط أسد من إحدى السيارات، خلال سيرها في أحد طرق العاصمة الليبية طرابلس.



ويظهر في الفيديو الأسد وهو مقيد بسلاسل حديدية على ظهر سيارة، وأثناء سيرها في طريق مزدحم يفقد الأسد توازنه ويسقط أرضًا، لكنه يظل متشبثًا بها، حتى يصعد على ظهر السيارة مجددًا.



وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات المتابعين عن تفاصيل ظهور الأسد بهذا الشكل، والجهة التي تنقله، والأخرى المنقول إليها.

وأصدرت الحكومة المكلفة من البرلمان شرق ليبيا، قرارًا في وقت سابق، يمنع الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة وتربيتها في المنازل أو الأماكن الخاصة، أو تركها تتجول في الشوارع. كما حظرت استيرادها أو إدخالها إلى البلاد.