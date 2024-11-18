إعلان

"وسط شارع مزدحم".. سقوط أسد من سيارة في ليبيا (فيديو)

02:34 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

سقوط أسد من سيارة في ليبيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


القاهرة- مصراوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسقوط أسد من إحدى السيارات، خلال سيرها في أحد طرق العاصمة الليبية طرابلس.


ويظهر في الفيديو الأسد وهو مقيد بسلاسل حديدية على ظهر سيارة، وأثناء سيرها في طريق مزدحم يفقد الأسد توازنه ويسقط أرضًا، لكنه يظل متشبثًا بها، حتى يصعد على ظهر السيارة مجددًا.


وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات المتابعين عن تفاصيل ظهور الأسد بهذا الشكل، والجهة التي تنقله، والأخرى المنقول إليها.

وأصدرت الحكومة المكلفة من البرلمان شرق ليبيا، قرارًا في وقت سابق، يمنع الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة وتربيتها في المنازل أو الأماكن الخاصة، أو تركها تتجول في الشوارع. كما حظرت استيرادها أو إدخالها إلى البلاد.

سقوط أسد طرابلس الحيوانات المفترسة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير خارجية ليتوانيا يرحب بحذر بقرار أمريكا السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ طويلة المدى

إعلان

إعلان

أثناء المباراة.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة هواتف لاعبات كرة قدم بمدينة نصر
عاجل - مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب
عاجل - الضرائب المصرية: الأنظمة الضريبية المميكنة مؤمنة ولم تتعرض لأي اختراق إلكتروني
* قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن معلم تعدى جسديا على طالبة داخل مدرسة بالجيزة