المبعوث الأمريكي للسودان يصل إلى بورتسودان في زيارة رسمية تستغرق ساعات

واشنطن- (أ ش أ)

وصل المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، اليوم الإثنين، إلى بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات.

وأفادت مصادر دبلوماسية أمريكية- في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية- بأنه من المقرر أن يلتقى المبعوث الأمريكي خاص للسودان خلال هذه الزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان ووزير الخارجية على يوسف وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وعددا من المسؤولين بالدولة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مصادر مطلعة أنه تم تأجيل زيارة المبعوث الأمريكي التي كانت مقررة، أمس الأحد، إلى بورتسودان لـ"أسباب لوجستية".

وكان من المقرر أن يصل بيرييلو إلى بورتسودان، أمس، في زيارة أعلن أنها ستستغرق يوما واحدا؛ لمناقشة التطورات العسكرية في السودان والجهود الدبلوماسية الأمريكية لحل الأزمة في البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السودانية.

يذكر أن وزير الخارجية السوداني علي يوسف، أكد الأسبوع الماضي، حرص بلاده على مواصلة الحوار مع الإدارة الأمريكية؛ للعمل على تحقيق مزيد من التفاهمات إزاء ما يجري بالبلاد في ظل الإدارة الجديدة.