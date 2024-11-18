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مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يقدم أوراق اعتماده لوكيل الأمين العام للمنظمة في جنيف

02:06 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يقدم أوراق اعتم

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(مصراوي)

قدم السفير علاء حجازي إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة بجنيف تاتيانا فالوفايا، اليوم الاثنين، أوراق اعتماده مندوبًا دائماً لجمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤.

وأكد السفير حجازي، خلال اللقاء الذي أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، على الأهمية البالغة التي توليها مصر لتعزيز العمل الأممي والدبلوماسية متعددة الأطراف، مؤكداً استمرار دعم مصر لوكالات الأمم المتحدة في مختلف المجالات.

من جانبها، أعربت السيدة فالوفايا عن تقديرها للتعاون المثمر القائم بين مكتبها والبعثة المصرية بجنيف، مشيرة إلى تطلعها لتعميق التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة. كما أكدت أهمية الدور الفاعل الذي تلعبه مصر في دعم منظومة الأمم المتحدة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العمل متعدد الأطراف.

علاء حجازي الأمم المتحدة جنيف تاتيانا فالوفايا منظمة التجارة العالمية
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