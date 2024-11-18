استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل في غزة وجباليا ورفح

غزة- (أ ش أ)

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال منازل المواطنين في مدينة غزة، وجباليا ورفح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في محيط شارع الجلاء غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، موضحة أن طائرة مسيرة قصفت منزلا في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة أفراد أسرتها.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43 ألفا و846 فلسطينيا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103 آلاف و740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.