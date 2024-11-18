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مجهولون يهاجمون وحدة شرطة أمام القنصلية التركية في اليونان بقنابل مولوتوف

11:26 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

مولوتوف - صورة ارشيفية

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أثينا- (د ب أ)

تعرضت وحدة من شرطة مكافحة الشغب متمركزة أمام القنصلية التركية في مدينة سالونيك بشمال اليونان، لهجوم في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، من قبل مهاجمين مجهولين ألقوا على عناصرها زجاجات مولوتوف.

وأفادت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، بأن الهجوم وقع عند حوالي الساعة الخامسة صباحا في شارع "أجيو ديميتريو"، دون أن ترد أنباء بشأن وقوع إصابات، بحسب الشرطة.

واعتقلت السلطات أربعة أفراد على خلفية الهجوم، ويجري حاليا التحقيق بشأن تورطهم المحتمل فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوافع وراء الاعتداء لا تزال غير واضحة.

اليونان مدينة سالونيك مجهولين زجاجات مولوتوف
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