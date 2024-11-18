وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على ضرب مواقع إطلاق عسكرية روسية

برلين- (د ب أ)

أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تأييدها لتقارير أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى ضد أهداف معينة في روسيا.

وقالت بيربوك، المنتمية لحزب الخضر، في تصريحات لإذاعة "برلين- براندنبورج" إن الأمر يتعلق الآن "بألا يضطر الأوكرانيون إلى انتظار تحليق صاروخ عبر الحدود، بل أن يتمكنوا من تدمير قواعد الإطلاق العسكرية التي يطلق منها الصاروخ"، مضيفة أن هذا ضمن حق كل دولة في الدفاع عن نفسها.

وذكرت بيربوك أنه من المعروف منذ فترة طويلة أن الخُضر "ينظرون إلى الأمر بنفس الطريقة التي ينظر بها شركاؤنا في شرق أوروبا، وكذلك مثل البريطانيين الفرنسيين والأمريكيين".

وقالت بيربوك إن بعض الأماكن في أوكرانيا قريبة للغاية من الحدود مع روسيا، ما يجعل الدفاع الجوي غير مُجدٍ، لأن الصاروخ يضرب بسرعة كبيرة جدا، وأضافت: "إذا سقطت الصواريخ والطائرات المسيرة على بلدنا، وإذا تعرضت مستشفيات الأطفال للهجوم، وإذا تعرضت إمدادات الطاقة للهجوم، وإذا تعرضت حياتنا الطبيعية للهجوم، فسندافع عن أنفسنا أيضا".

وأفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" للدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك التي تحتلها غرب روسيا. ورفض البنتاجون ومجلس الأمن القومي الأمريكي التعليق على التقارير، لكنهما لم ينفياها أيضا.