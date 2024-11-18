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موعد جنازة أيمن العلي ملك جمال الأردن

11:04 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

الشاب أيمن العلي

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القاهرة- مصراوي
توفى صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، الشاب الأردني أيمن العلى، الملقب بـ ملك جمال الأردن، عن عمر يناهز الـ 30 عامًا، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان الذي أصابه في معدته.

ونعى عدد كبير من النشطاء ملك جمال الأردن أيمن العلى، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له.

ومنذ أيام صرحت والدة الشاب أيمن العلى، أن حالته تدهورت في الأيام الأخيرة، حيث اعتمد على تناول المسكنات والتوقف عن تلقى العلاج الكيماوي، وأوضحت في منشور لها على فيسبوك: "كل أم تتمنى تكون هي المريضة بدل ابنها، لكن هذا قضاء الله ولا اعتراض. الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني مثل هذه اللحظات".

وتُقام صلاة جنازة الشاب أيمن العلي ظهر اليوم الإثنين، في العاصمة عمان، حيث سيتم دفنه في مقبرة سحاب، وسيُقام العزاء في رابطة عرابة بمنطقة عرجان.

أيمن العلي ملك جمال الأردن موعد جنازة أيمن العلي مرض السرطان
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