سول: غواصة أمريكية نووية تصل إلى بوسان لتجديد الإمدادات

سول- (أ ش أ)

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى قاعدة بحرية رئيسية في جنوب شرق كوريا الجنوبية؛ لتجديد الإمدادات والسماح لطاقمها بالراحة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، دخلت الغواصة الأمريكية (يو إس إس) كولومبيا، التي يبلغ وزنها 6 آلاف طن القاعدة البحرية في بوسان، على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق سول، في وقت سابق اليوم.

وذكرت البحرية، أنها تخطط لإجراء أنشطة تبادل ودية مع أفراد طاقم الغواصة الهجومية من فئة لوس أنجلوس أثناء إقامتهم في البلاد، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الموقف الدفاعي المشترك بين القوات البحرية للحليفين.

جاء وصول الغواصة الأمريكية وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي، واستمرارها في إرسال بالونات محملة بالقمامة عبر الحدود.

كما جاء ذلك بعد شهرين تقريبًا من زيارة الغواصة الهجومية (يو إس إس فيرمونت) من فئة فرجينيا إلى بوسان؛ لأغراض التجديد في سبتمبر.

في سياق آخر.. ذكرت وكالة المشتريات العسكرية الحكومية بكوريا الجنوبية، أنه تم التصديق على نظام رادار جديد بعيد المدى تم تطويره باستخدام تكنولوجيا محلية باعتباره ملائمًا للقتال، ومن المتوقع أن يعزز مراقبة الطائرات في منطقة تحديد الدفاع الجوي في البلاد (كاديز).

وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي، إن نظام الرادار الجديد قادر على إجراء عمليات المراقبة على مدار الساعة في منطقة تحديد الدفاع الجوي ونقل البيانات في الوقت الفعلي إلى مركز التحكم والتقارير الرئيسي التابع للقوات الجوية.

وتأتي الموافقة بعد أن وقعت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي اتفاقية مع شركة الدفاع الكورية الجنوبية "LIG Nex1"، في فبراير؛ لتطوير نظام رادار بعيد المدى محلي الصنع وأجرت تقييمًا لمدة 18 شهرًا لملاءمة القتال.

ومن المقرر أن تدخل المعدات الجديدة في حيز الإنتاج في عام 2026 لتحل محل النماذج القديمة.