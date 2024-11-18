سفير إسرائيل لدى الفاتيكان يرد على دعوة البابا بشأن الإبادة الجماعية

تل أبيب/مدينة الفاتيكان- (د ب أ)

رد السفير الإسرائيلي لدى الفاتيكان يارون زيدمان اليوم الإثنين على التقارير الواردة بشأن دعوة بابا الفاتيكان فرنسيس لإجراء تحقيق فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

ووفقا لما أورده موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على الإنترنت(واي نت) اليوم، قال السفير الإسرائيلي: "إنه فى 7 أكتوبر 2023 تعرض المدنيون الإسرائيليون لمذبحة إبادة، ومنذ ذلك الوقت تستخدم إسرائيل حقها فى الدفاع عن نفسها ضد محاولات تستهدف قتل مواطنيها من 7 جبهات مختلفة".