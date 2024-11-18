إعلان

إقلاع الطائرة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة لبنان محملة بـ40 طن مواد غذائية

10:33 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الكويت- (أ ش أ)

أقلعت الطائرة الإغاثية الرابعة من الجسر الجوي الكويتي، من قاعدة عبدالله المبارك الجوية، اليوم الاثنين، إلى لبنان محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية والبطانيات ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، السفير خالد المغامس، في تصريح صحفي عقب إقلاع الطائرة، إن تجهيز وإرسال طائرات الإغاثة محملة بالمساعدات الإنسانية يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأوضح أن هذه الطائرة الإغاثية الرابعة تحتوي على 40 طنا من المواد الغذائية والبطانيات وتأتي وفق الاحتياجات المطلوبة من الجمعيات اللبنانية، مشيرا إلى أن الجمعية على إطلاع دائم على الأوضاع الإنسانية في لبنان وتسهم في الجهود الإنسانية المبذولة للتخفيف من الظروف الإنسانية الناجمة عن تداعيات الأوضاع هناك.

وأكد أن الجمعية لن تدخر وسعا في سبيل تقديم كل ما من شأنه الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية للمتضررين والنازحين بصورة خاصة.. مشددا على التزام دولة الكويت وتضامنها مع الشعب اللبناني.

هذا المحتوى من

Asha
الكويت الجسر الجوي الكويتي لبنان مواد غذائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس الصينى: نتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الصينية-البرازيلية

إعلان

إعلان

عاجل - الضرائب المصرية: الأنظمة الضريبية المميكنة مؤمنة ولم تتعرض لأي اختراق إلكتروني
* قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن معلم تعدى جسديا على طالبة داخل مدرسة بالجيزة