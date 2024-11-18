إقلاع الطائرة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة لبنان محملة بـ40 طن مواد غذائية

الكويت- (أ ش أ)

أقلعت الطائرة الإغاثية الرابعة من الجسر الجوي الكويتي، من قاعدة عبدالله المبارك الجوية، اليوم الاثنين، إلى لبنان محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية والبطانيات ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، السفير خالد المغامس، في تصريح صحفي عقب إقلاع الطائرة، إن تجهيز وإرسال طائرات الإغاثة محملة بالمساعدات الإنسانية يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأوضح أن هذه الطائرة الإغاثية الرابعة تحتوي على 40 طنا من المواد الغذائية والبطانيات وتأتي وفق الاحتياجات المطلوبة من الجمعيات اللبنانية، مشيرا إلى أن الجمعية على إطلاع دائم على الأوضاع الإنسانية في لبنان وتسهم في الجهود الإنسانية المبذولة للتخفيف من الظروف الإنسانية الناجمة عن تداعيات الأوضاع هناك.

وأكد أن الجمعية لن تدخر وسعا في سبيل تقديم كل ما من شأنه الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية للمتضررين والنازحين بصورة خاصة.. مشددا على التزام دولة الكويت وتضامنها مع الشعب اللبناني.