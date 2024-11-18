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كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية من استمرار إطلاق بالونات القمامة عبر الحدود

10:25 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

كوريا الشمالية تطلق المزيد من البالونات المحملة با

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سول- (أ ش أ)
أصدر الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، تحذيرا لكوريا الشمالية؛ بسبب استمرار إطلاق بالونات القمامة عبر الحدود.
وحثت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - كوريا الشمالية على عدم اختبار صبر الجيش الكوري الجنوبي، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية "تتجاوز الحدود".
وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن (بيونج يانج) تجاهلت التحذيرات المتكررة، وهي الآن تتجاوز الحدود.
وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 40 بالون قمامة خلال الساعات الماضية، سقط نصفها تقريبا في منطقة العاصمة (سول).

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية بالونات القمامة
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