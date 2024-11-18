قمة العشرين تنطلق رسميًا اليوم تحت شعار "محاربة الجوع والفقر وانعدام المساواة"

القاهرة- مصراوي

تنطلق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قمة مجموعة العشرين، اليوم الإثنين على مدى يومين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة خلفًا للهند، والذي يضع رئاسته الحالية للمجموعة تحت شعار "محاربة الجوع والفقر وانعدام المساواة".

وتأتى مشاركة مصر فى قمة العشرين للمرة الرابعة من نوعها فى قمم المجموعة منذ نشأتها والثانية على التوالى بعد المشاركة في اجتماعات قمة العشرين الدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند.

جدير بالذكر أن مصر تشارك بالقمة تلبية لدعوة الرئيس البرازيلى "لولا دا سيلڤا" للرئيس السيسي للمشاركة فى مختلف اجتماعات "العشرين" في ظل الرئاسة البرازيلية، وتأتي الدعوة تجسيداً لثقل مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي، ودورها فى تعزيز صوت الدول النامية بشكل عام، والدول العربية والإفريقية بشكل خاص.