بعد صراعه مع السرطان.. وفاة أيمن العلي المعروف بـ"ملك جمال الأردن"

وكالات

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الشاب أيمن العلي، المعروف بـ"ملك جمال الأردن"، وذلك بعد معاناة طويلة مع سرطان المعدة.

ونعى نشطاء ومؤثرون عبر وسائل التواصل، الشاب بكلمات حزينة ودعوات له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن صراعه مع المرض كان ملهمًا للكثيرين، بحسب العربية.

كانت والدة الشاب أيمن العلي، أكدت خلال الأيام الأخيرة، أن حالته الصحية تدهورت، لافتة إلى أنه توقف عن تلقي العلاج الكيميائي، مكتفيًا بالمسكنات.

كما كتبت والدته كلمات مؤثرة عبر حسابها على "فيسبوك": "كل أم تتمنى تكون هي المريضة بدل ابنها، لكن هذا قضاء الله ولا اعتراض، الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني مثل هذه اللحظات".

وتقام صلاة الجنازة ظهر اليوم في العاصمة عمان بالأردن، إذ أنه من المقرر أن يتم دفنه في مقبرة سحاب، فيما يُقام العزاء في رابطة عرابة بمنطقة عرجان.

كان أيمن كشف عن إصابته بالمرض عبر فيديو مؤثر نشره على حسابه في إنستجرام عام 2023، مؤكدا حينها أنه لن يستسلم.

وقال وقتها: "بإذن الله قدها، أهم شيء ادعولي وإن شاء الله ربنا بشفيني وبشفي كل مريض".

يذكر أن رحلة أيمن مع المرض لم تمر بصمت، فقد كان حريصًا على مشاركة تجربته مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، متحدثًا عن تحدياته بروح إيجابية.

وفي أيامه الأخيرة، تصدرت صوره من داخل المستشفى مواقع التواصل، مع كلمات دعم ودعوات بالشفاء من محبيه.