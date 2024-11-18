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هل تمتلك إسرائيل خطط عمل في حالة التصعيد من جهة العراق؟

07:29 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن لدى إسرائيل "خطط عمل واضحة" في حالة حدوث تصعيد من جهة العراق، بحسب سكاي نيوز.

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن خطط إسرائيل بشأن أي تصعيد من جهة العراق تبدأ من ضرب البنية التحتية والمنشآت ثم الانتقال إلى عمليات اغتيال مركزة تطال شخصيات في الميليشيات الإيرانية في العراق.

وأضافت نقلا عن مسؤولي استخبارات إسرائيليين وأمريكيين، أن إيران قد تزيد من استخدام وكلائها في العراق ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان وغزة.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف من أن إيران قد قامت بالفعل بتهريب صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق كرد على الضربات الإسرائيلية في إيران.

كانت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، أعلنت اليوم الاثنين، أنها هاجمت هدفا حيويا في "إيلات" بواسطة الطيران المسيّر.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صاروخا اعتراضيا سقط في إيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة قادمة من جهة الشرق.

الجيش الاسرائيلي العراق الرد على العراق الرد الإسرائيلي
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